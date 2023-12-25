Посол РФ заявил, что российские соотечественники в Сербии отношения к протестам не имеют

Информацию о причастности российских соотечественников к антиправительственным беспорядкам в посольстве не получали, уточнил Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники в Сербии никакого отношения к антиправительственным протестам в стране не имеют. Об этом заявил на брифинге для российских журналистов посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, встретившийся с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

Он отметил, что посольство не может точно знать, где находится и что делает каждый из российских соотечественников в Сербии, которых, по данным местных властей, насчитывается 150 тыс. "Но доподлинно известно, что к протестным делам они отношения никакого не имеют и никто [из них] в этом не замечен. Мы по крайней мере такими данными и такой информацией не располагаем и никогда их не получали", - сказал посол.