В России частная охрана сможет уничтожать беспилотники на объектах ТЭК

Право противодействия беспилотникам ранее было у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, работающих на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, работники частных охранных организаций, обеспечивающие безопасность ТЭК, наделяются правом пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Ранее право противодействия беспилотникам было лишь у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, работающих на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

При этом, как отмечается в сопроводительных материалах, безопасность более 80% объектов ТЭК сейчас обеспечивают частные охранные организации. Таким образом, принятый закон призван усилить степень защищенности ТЭК.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.