Лидеры "пятерки" ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке на заседание совета

В галерее библиотеки гостей встретил глава российского государства Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Друг за другом прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян, пропустивший последние встречи. Глава российского государства Владимир Путин встречал своих гостей в галерее библиотеки.