Эксперт: протесты в Сербии хорошо спланированы, но у Вучича есть ресурсы им противостоять

Президент Международного института развития научного сотрудничества Елена Пономарева отметила, что к происходящему в стране нужно относиться со всей серьезностью

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Протесты в Сербии - это хорошо продуманное и спланированное действие серьезных структур, действующих в интересах Запада, но у президента страны Александара Вучича есть все ресурсы, чтобы справиться с протестными акциями. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС президент Международного института развития научного сотрудничества, профессор МГИМО Елена Пономарева.

По словам эксперта, число протестующих свидетельствует о том, что акция незначительная. Вместе с тем, по ее словам, к происходящему в Сербии нужно относиться со всей серьезностью. "Это не случайная акция каких-то, так скажем, маргиналов. Это хорошо продуманное, спланированное и целенаправленное действие, за которым стоят весьма серьезные структуры и организации, которые реализуют интересы ведущих игроков мировой политики. Это не только западные государства, это и транснациональные компании, и наднациональные структуры", - заметила эксперт.

Специалист при этом подчеркнула, что у властей Сербии есть ресурсы для противостояния протестным акциям. "Есть все ресурсы. Только [посредством] очень жесткого силового противостояния уличным оппозиционерам, включая их организаторов, то есть тех политиков, которые выступают фактически против суверенитета, которые являются иноагентами, безусловно, получают финансирование от всевозможных фондов, начиная от экологических движений западных и заканчивая всевозможными ассоциациями, я думаю, даже и правительствами конкретных стран", - сказала она.

Эксперт указала на то, что Сербия - единственная страна из европейских государств, которая не ввела санкции против России, несмотря на колоссальное давление. Кроме того, Сербия имеет прямое авиасообщение с РФ. "Конечно, это не нравится западным визави. Более того, Сербия - это страна, которая имеет военный нейтралитет, это записано в стратегии обороны. Это тоже не нравится ни НАТО, ни Западу. Поэтому [им нужно] расшатать ситуацию, посеять недовольство, продемонстрировать то, что "мы за тобой следим внимательно", - подчеркнула специалист.

Политическая окраска

Аналитик обратила внимание на то, что коалиция "Сербия против насилия" возникла недавно как движение на фоне событий со стрельбой в мае этого года. "И вот это движение против такой страшной волны насилия впоследствии приобрело политическую окраску и теперь его можно называть партией-големом, которую используют для очень конкретной задачи - нейтрализации, свержения или демонстрации своей силы правительству Вучича, - добавила она. - Есть мнение, что все эти протесты как раз-таки призваны показать Вучичу, что если он не будет выполнять волю западных кураторов, то его могут свергнуть. Но я думаю, что к этому следует добавить внутреннее противоречие между политическими структурами".

В связи с этим Понамарева обратила внимание на то, что одним из лидеров "Сербии против насилия" является этническая румынка, журналистка 49 лет Мариника Тепич. "Она вышла из партии Драгана Джиласа - бывшего мэра Белграда, одного из богатейших людей Сербии, который давно уже находится в оппозиции к Вучичу, и связано это, естественно, с утратой власти и доступа, например, к деньгам. Она выступает, например, за введении санкций против России и, кстати, очень показательно - за децентрализацию Сербии, - добавила она. - Второй лидер [оппозиции в Сербии] - это Мирослав Алексич, агроном по профессии, 45 лет, он из партии такой более консервативной - "Народной партии" Вука Еремича. Он выступает, например, против признания Косова, все они за европейский путь, но в более консервативном направлении. Это совершенно несовместимые люди в других условиях, сейчас они объединили свои силы, для чего? Для того, чтобы только свергнуть Вучича или показать ему силу".

Возможные последствия

Если же Вучичу на удастся справиться с протестами, то, по мнению специалиста, последствия будут далеко идущие. "Потому что изменение политического курса Сербии, слом политики Вучича будет означать и автоматически наступление на [президента Республики Сербской] Милорада Додика и на Республику Сербскую, поглощение ее Боснией и Герцеговиной, - пояснила она. - Если же это произойдет, произойдет слом Республики Сербской, то Босния и Герцеговина в скором будущем станет еще одним членом НАТО и займет супер антироссийскую позицию. Сейчас она, в частности, не может ввести санкции против России из-за позиции одной из частей - энтитета Республики Сербской".