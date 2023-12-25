Юбилейный саммит ЕАЭС к 10-летию союза пройдет в мае в Москве

Президент РФ Владимир Путин отметил, что этот саммит откроет новое десятилетие тесной и совместной работы по углублению интеграции внутри "пятерки", повышению благосостояния и качества жизни граждан стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил провести юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае 2024 года в Москве.

"Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора ЕАЭС. Мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею в Москве", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.

Путин отметил, что этот саммит откроет новое десятилетие тесной и совместной работы по углублению интеграции внутри "пятерки", повышению благосостояния и качества жизни граждан стран. "Четкие ориентиры на этот счет определены принимаемой сегодня долгосрочной декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года", - уточнил президент РФ.

Путин добавил, что к заседанию ВЕЭС были подготовлены проекты и решения об обновлении состава коллегии Евразийской экономической комиссии и суда ЕАЭС. "Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза", - поблагодарил Путин, отметив, что Мясникович действительно многое сделал, чтобы комиссия работала ритмично, эффективно.

Российский лидер также поприветствовал заступающего с 1 февраля 2024 года на пост главы коллегии Бакытжана Сагинтаева, отметив, что собравшимся он хорошо известен. "Уверен, [он] энергично и без раскачки примется за свои новые обязанности", - добавил президент, напомнив, что Сагинтаев работал в Администрации президента Казахстана, был председателем правительства, премьер-министром Казахстана. "Конечно, желаю успехов всему новому составу коллегии Евразийской комиссии и суда ЕАЭС", - заключил Путин.