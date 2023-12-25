Постпред РФ в Вене заявил, что Россия не провоцировала Финляндию на вступление в НАТО

Михаил Ульянов отметил, что Россия закономерно отреагировала на действия Хельсинки решением воссоздать Ленинградский военный округ

ВЕНА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия не давала Финляндии поводов для беспокойства за собственную безопасность. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Накануне развала СССР количество военнослужащих в Ленинградском военном округе составляло порядка 200 тыс. В последующие годы эта цифра неуклонно сокращалась и к 2010 году опустилась ниже 30 тыс. человек. Более того, в том же году Ленинградский военный округ был вообще упразднен. Казалось бы, это самый что ни на есть убедительный даже для скептиков показатель того, что Россия не усматривала никаких военных угроз со стороны Финляндии, да и сама каких-либо поводов для беспокойства финнам давать не хотела", - отметил дипломат в своем Telegram-канале.

Однако в Хельсинки, считает Ульянов, такая ситуация воспринималась как "недостаточно комфортная". Было решено "исправить" положение дел за счет вступления в НАТО, "как только появился совсем не связанный непосредственно с безопасностью Финляндии внешний повод". Россия закономерно отреагировала на это решением воссоздать Ленинградский военный округ.

"Интересно, в самом ли деле Финляндия ощущает теперь себя в большей безопасности, чем несколько лет назад? Налицо неспособность финских властей адекватно оценить былое весьма благоприятное положение своей страны в системе современных международных отношений. В Хельсинки, по сути, решили инициативно распространить сферу турбулентности в европейских делах на собственную территорию. Крупный и абсолютно иррациональный стратегический просчет", - подытожил постпред.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ вынуждена воссоздавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.