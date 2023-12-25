Путин передал наилучшие пожелания президенту и духовному лидеру Ирана

В Петербурге 25 декабря состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС, объединение и иранская сторона заключили соглашение о свободной торговле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил министра торговли, промышленности и шахт Ирана Аббаса Али-Абади передать наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Эбрахиму Раиси и духовному лидеру Али Хаменеи.

"Самые наилучшие пожелания нашему коллеге - президенту Раиси и национальному лидеру Ирана господину Хаменеи", - сказал Путин.

25 декабря в Петербурге состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС, в нем в том числе принял участие Аббас Али-Абади. В частности, ЕАЭС и Иран заключили соглашение о свободной торговле.