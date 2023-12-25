В Херсонской области приняли закон об уполномоченном по правам человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает представления ей на согласование кандидатуры омбудсмена в регионе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ожидает представления ей на согласование кандидатуры омбудсмена в Херсонской области в связи с принятием в регионе закона об уполномоченном.

"Закон об уполномоченном по правам человека в Херсонской области принят областной думой. Ожидаю представление со стороны субъекта РФ кандидатуры уполномоченного по правам человека в Херсонской области на согласование", - сообщила Москалькова.

Она отметила, что аппарат омбудсмена участвовал в подготовке этого закона, поэтому ей известно, как люди его ждали. "Сегодня у херсонцев появилась прочная законодательная основа, дополнительный надежный механизм защиты их прав и законных интересов", - добавила Москалькова.

Согласно закону "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ", кандидата на должность согласовывает федеральный омбудсмен, после чего за него проголосует законодательный орган государственной власти субъекта.