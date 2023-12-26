Путин проведет в Санкт-Петербурге неформальный саммит лидеров СНГ

Встреча является традиционным ежегодным форматом общения глав государств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин соберет в Санкт-Петербурге лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) на предновогодний неформальный саммит. Встреча является традиционным форматом общения глав государств, которые уже много лет собираются в городе в последних числах декабря.

Днем ранее российский лидер в Санкт-Петербурге проводил заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем, в частности, присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на полях мероприятий, которые проходят в рамках двухдневной петербургской программы российского лидера и его коллег из ближнего зарубежья, у Путина будет в том числе и "прекрасная возможность пообщаться в кулуарах" с Пашиняном.

Традиция неформальных саммитов

Глава российского государства характеризовал такие саммиты как беседы "в дружеском кругу", на которых обсуждается деловая повестка: региональная и международная. В прошлом году на таком мероприятии он отмечал, что традиционные предновогодние встречи лидеров СНГ красноречиво свидетельствуют о стремлении стран - участниц объединения и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве Содружества в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех государств.

Путин не раз обращал внимание на то, что сотрудничество в рамках объединения активно развивается: растет товарооборот, расчеты переводятся на национальные валюты, появляются новые проекты, в том числе в промышленности и науке.

В 2024 году Россия будет председательствовать в СНГ - этот пост перейдет к ней от Киргизии. Как ранее сообщал Путин, программа председательства Москвы весьма насыщенная, в нее войдет около 150 мероприятий. Главным из них станет очередной саммит, который планируется провести 8 октября в Москве.

Российский лидер также подчеркивал, что на этом посту РФ настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ - как в двустороннем плане, так и в контексте председательства.

В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения.