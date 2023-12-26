Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря

По количеству сотрудников оно будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских дипмиссий в Западной Африке

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Уагадугу начнет свою работу 28 декабря, сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в Кот Д’Ивуаре.

"Посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков проведет 28 декабря 2023 года официальную церемонию возобновления работы посольства в Уагадугу с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что до назначения нового посла России в Буркина-Фасо Салтыков будет выполнять его обязанности.

По количеству сотрудников посольство в Буркина-Фасо будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских дипмиссий в Западной Африке, пояснили в диппредставительстве.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма.