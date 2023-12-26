Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение в президенты РФ превысило 30

Председатель ЦИК отметила, что степень конкуренции на предстоящих выборах будет зависеть "не столько от количества претендентов, сколько от их качества"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ, кампания точно будет конкурентной. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30", - сказала она.

Глава ЦИК заметила, что сейчас у претендентов "организационное время", они "проводят мероприятия, партии проводят съезды". "На мой взгляд, степень конкуренции зависит не столько от количества претендентов, сколько от их качества", - добавила Памфилова.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.