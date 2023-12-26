Памфилова считает, что выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании, глава ЦИК заметила, что "всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Выборы президента России нужно провести, у общества есть потребность показать силу, зрелось и единство, это позволит дать отпор внешнему агрессивному давлению. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании в нынешних условиях, глава ЦИК заметила, что "всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны".

"Я полагаю, что сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны", - сказала она. По мнению Памфиловой, на фоне агрессивного внешнего давления выборы президента в марте будущего года станут "дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор".