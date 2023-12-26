В ЦИК заявили, что попытки Запада дискредитировать выборы в РФ имеют ничтожное значение

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, те, кто покинул страну и занимается дискредитацией президентских выборов, "там никому не нужны - только в качестве предателей"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Публичные и скрытые попытки западных стран дискредитировать выборы в России имеют ничтожное значение, а те граждане РФ, которые покинули страну и помогают Западу в этом, нужны там только в качестве предателей. При этом ущемлять их избирательные права власти РФ не будут. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На самом деле, несмотря на грандиозные как публичные, так и скрытые усилия со стороны пула западных стран, назначивших нас врагом, дискредитировать выборы, по сути, для России в целом это имеет ничтожное значение", - сказала она.

По ее словам, те, кто покинул страну и сам сейчас занимается дискредитацией президентских выборов, "там никому не нужны - только в качестве предателей". "Но уж точно нет никакого желания им сочувствовать. Это их выбор", - добавила глава ЦИК.

"Со стороны нашего государства, исходя из того, что у нас одна из самых либеральных законодательных основ для голосования наших граждан, находящихся за рубежом, никаких попыток кого-либо ущемлять в избирательных правах нет и не будет. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что если и будут ущемлены избирательные права наших граждан, находящихся за рубежом, то исключительно по вине самих недружественных стран как следствие бесконечного потока антироссийских санкций, которые они и не собираются останавливать", - заключила Памфилова.