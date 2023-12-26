Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает корреспондент ТАСС.

Как и положено по закону, Надеждин лично прибыл в здание ЦИК на Большом Черкасском переулке, чтобы представить необходимый пакет документов.

"Рады вас приветствовать в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, у нас сегодня 26 декабря 2023 года. Я так понимаю, по итогам съезда партии "Гражданская инициатива" вы сейчас планируете сдать документы на выдвижение кандидатом в президенты", - обратился к Надеждину член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Так точно", - ответил Надеждин.

23 декабря VII съезд "Гражданской инициативы" выдвинул Надеждина в качестве кандидата на выборы президента РФ. Партия не представлена в Госдуме, поэтому Надеждину для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.