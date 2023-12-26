Лавров: Аргентина взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС

Глава МИД РФ при этом отметил, что интерес Латинской Америки к объединению очень силен

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению [БРИКС] очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной", - указал министр.

При этом, по словам Лаврова, достижение согласия по отдельным вопросам такой большой группой стран будет иметь гораздо больший вес. "Когда со странами, которые порой исповедуют не совсем совпадающие подходы, идет работа и достигается консенсус, такого рода консенсус очень дорогого стоит. Он крепче, прочнее, надежнее, чем решения, которые в некоторых западных объединениях принимаются по указу гегемона", - подчеркнул глава российского дипведомства.