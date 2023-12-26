Лавров заявил, что около 30 стран хотят установить партнерские отношения с БРИКС

По словам главы МИД РФ, стремление многих стран сблизиться с объединением "закономерно в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических, взаимоуважительных началах"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств", - сказал министр.

По словам Лаврова, стремление многих стран сблизиться с объединением "закономерно в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических, взаимоуважительных началах". "Мы продолжим работать над тем, чтобы БРИКС упрочил свои позиции в качестве одной из опор многополярного мира", - отметил глава МИД РФ.