Лавров: РФ рассчитывает выйти на солидный набор решений на высшем уровне к саммиту БРИКС

Саммит пройдет в Казани в октябре 2024 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает выйти вместе с партнерами по БРИКС на солидный набор решений на высшем уровне к саммиту объединения, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Наша вахта во главе БРИКС пройдет под девизом "укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Свыше десятка российских городов предоставят площадки для более чем двухсот мероприятий по политической, экономической, общественной тематикам. И кульминацией станет саммит БРИКС в Казани в октябре следующего года, - отметил министр. - Совместно с партнерами рассчитываем выйти на солидный набор решений для принятия на высшем уровне по основным направлениям сотрудничества".

Лавров также указал, что на полях саммита объединения и в рамках подготовки к нему будут контакты с партнерами, "включая формат на высшем уровне "БРИКС плюс и аутрич". "В этих форматах примут участие руководители многих развивающихся стран, прежде всего, конечно же, наши ближайшие соседи и союзники из объединений на постсоветском пространстве", - добавил глава МИД РФ.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.