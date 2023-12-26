Захарова заявила, что Британия под Рождество решила списать с себя преступления в Ирландии

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что правительство в Дублине возмущено решением Лондона

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Великобритания под Рождество приняла закон, который позволит ее военным избежать ответственности за военные преступления, совершенные во время конфликта в Северной Ирландии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В Лондоне решили, что прошло достаточно времени, и сейчас, когда внимание мирового сообщества сосредоточено на России и Ближнем Востоке, у них появилась отличная возможность отмазать своих военных преступников. И приняли под Рождество закон - Билль о проблемах в Северной Ирландии (наследие и примирение)", - отметила дипломат. По словам Захаровой, таким законом британские парламентарии намерены вывести преступников из-под судебного преследования. Она подчеркнула, что правительство в Дублине возмущено решением Лондона.

"Теперь эти вопросы должен будет рассматривать не суд, а некая "Независимая комиссия по примирению и установлению фактов". Без юридических последствий, без сроков, без арестов. И, конечно, власти будут контролировать деятельность комиссии, в отличие от более-менее независимой судебной власти. Так Лондон будет реабилитировать своих карателей", - указала она. Дипломат пояснила, что речь идет о "кровавой гражданской войне" между ирландцами и британскими вооруженными подразделениями, жертвами которой меньше четверти века назад стали тысячи человек.

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта, 25-летний юбилей которого отмечается в эти дни. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.

В сентябре в Великобритании был принят закон, который предоставил иммунитет тем, кто сотрудничает с Независимой комиссией по примирению и восстановлению информации. Она была создана в мае для изучения в деталях событий в Северной Ирландии. При этом комиссия была наделена полномочиями как амнистировать участников конфликта, так и передавать их дела для дальнейшего расследования в прокуратуру.