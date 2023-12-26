Лавров: межпартийный форум БРИКС во Владивостоке послужит политическому взаимообогащению

Это весьма востребовано в текущей международной обстановке, отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предложение партии "Единая Россия" провести межпартийный форум БРИКС во Владивостоке летом 2024 года послужит укреплению диалога политических партий стран объединения и взаимообогащению. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании возглавляемой им комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Рассматриваем предложение партии "Единая Россия" организовать в июле предстоящего года во Владивостоке форум политических партий стран БРИКС как очень полезную площадку, которая уже зарекомендовала себя как весьма нужный формат, содействующий укреплению диалога между политическими партиями и общественными организациями, - сказал Лавров. - Нет сомнений, что межпартийный форум позволит в полной мере отразить разнообразие самобытных политических практик государств объединения и послужит взаимообогащению. Это весьма востребовано в текущей международной обстановке".

БРИКС объединяет Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.