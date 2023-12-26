Эксперт: прием Мишустина Си Цзиньпином показал, что КНР видит в РФ важного партнера

Алексей Маслов обратил внимание, что переговоры в Пекине были направлены и на закрепление экономических соглашений

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прием, оказанный председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его визита в Пекин, указывает на приоритетное отношение Китая к партнерству с Россией. Такое мнение выразил на пресс-конференции директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Маслов.

19-20 декабря состоялся визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Пекин, где он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мишустин встречался не только со своим визави Ли Цяном, но и был принят председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам взаимодействия. Формально этот прием подчеркивает, что Китай оценивает Россию как очень важного политического партнера", - сказал эксперт.

Отметив политическое значение визита Мишустина, он обратил внимание, что переговоры в Пекине были направлены и на закрепление экономических соглашений. "Важным итогом является фиксация перехода торговли на национальные валюты, сейчас практически все основные поставки и закупки идут в национальных валютах", - отметил Маслов.

"Мы также зафиксировали договоренности по взаимодействию в области систем глобального позиционирования, что очень важно, - продолжил эксперт. - Мы прекрасно знаем, что во многом российские системы пока в том числе работают и на американской системе GPS, а сейчас Россия и Китай за счет взаимодействия спутниковых группировок смогут действительно очень активно совместно развивать это направление".

Украинский вопрос

Комментируя позицию КНР по ситуации вокруг Украины, Маслов отметил, что Пекин встал на сторону РФ, несмотря на то, что ради этого пришлось "пойти на очень серьезные жертвы". "Был же и более простой выход - это просто промолчать и ничего не говорить, присоединиться явно или косвенно к санкциям против России и, например, ограничить поставки критически важных материалов для России. Но Китай на это не пошел".

Аналитик подчеркнул, что даже в непростых геополитических условиях Пекин расширил торговлю с Москвой. "То, чем отмечен был этот год - это как раз расширение торговых отношений. Это то, что и отмечал Мишустин во время последнего визита. Мы действительно раньше срока, раньше времени достигли объема торговли в 200 млрд, хотя формально официальные цифры сейчас еще не опубликованы. Очевидно, что в этом году мы преодолеем рубеж в 200 млрд, - сказал Маслов. - И сейчас поставлена новая цифра - выйти на $300 млрд".