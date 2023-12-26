Косачев заявил, что РФ вряд ли пригласит наблюдателей ПА ОБСЕ на выборы президента

Вице-спикер Совета Федерации сообщил, что "такие наблюдатели нам в высшей степени не интересны"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вероятность приглашения представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ для наблюдения за выборами президента РФ в марте 2024 года "стремится к нулю", так как организация "оккупирована государствами Запада", которые уже заявили, что не собираются признавать легитимность выборов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если вы меня спросите, будет ли направлено приглашение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, выскажу пока свое личное мнение, я не имею полномочий предопределять окончательный результат согласований (которые идут сейчас с Госдумой о направлении приглашений международным наблюдателям - прим. ТАСС), но мое личное мнение заключается в том, что эта вероятность стремится к нулю в силу того, что ПА ОБСЕ сейчас захвачена, оккупирована государствами Запада, которые уже заявили, что они в принципе не собираются признавать легитимность президентских выборов в России, которые будут делать все, чтобы эти выборы дискредитировать", - сказал сенатор на пресс-конференции.

"Такие наблюдатели нам в высшей степени не интересны", - добавил он.

Косачев сказал, что сенаторы и депутаты в настоящее время согласовывают списки межпарламентских организаций и парламентов, куда будут направлены приглашения, и находятся "на продвинутой стадии подготовки приглашений". "Уже просматривается консенсус. Разумеется, это организации, которые сохраняются на объективных, непредвзятых позициях и которые не находятся под контролем Запада. Это Парламентское собрание России и Белоруссии, ПА ОДКБ, МПА СНГ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, Парламентская ассамблея АСЕАН, Африканский парламентский союз и Латиноамериканский парламентский союз (ПАРЛАСЕН). Вот, с моей точки зрения, это главные адресаты в режиме межпарламентских структур", - сказал он.

Кроме того, отметил Косачев, будут направлены приглашения 30-50 партнерским для России национальным парламентам. "Что касается наблюдателей, которые будут приезжать к нам в индивидуальном качестве, их число будет идти на сотни", - уточнил вице-спикер Совфеда. Политик выразил уверенность в том, "что в итоге наблюдение, которое будет организовано по парламентской линии <...>, будет представительным, авторитетным и очень серьезным".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.