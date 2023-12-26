Пресс-секретарь главы государства отметил, что граждане пользуются своим правом, закрепленным в конституции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты РФ, отметив, что граждане пользуются своим правом, закрепленным в конституции.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила в интервью ТАСС, что более 30 человек претендуют на выдвижение, кампания точно будет конкурентной.

"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то - нет, кто-то может принять участие в гонке. При этом в конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры. Граждане этим пользуются", - сказал Песков журналистам.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.