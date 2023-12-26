26 декабря, 10:23
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Саммит в Петербурге, ответственность за фото ударов ВСУ и выборы. Темы брифинга Пескова

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Программа президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ответственность за съемку последствий украинских ударов, а также активное выдвижение кандидатов на выборах главы государства стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. "Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств".
  • Они посетят несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся а переговоры и обед в Константиновский дворец.
  • "В Питере он еще по ВКС планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов".
  • Также запланирована рабочая встреча Путина с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Об ответственности за публикацию фото с мест ударов ВСУ

  • В Кремле не обсуждается введение ответственности за публикацию фото с мест ударов Вооруженных сил Украины. "У нас не ведется таких обсуждений". "Неизвестно, ведутся ли они где-то".

О трех десятках кандидатов на президентских выборах

  • Тот факт, что на выдвижение в президенты РФ претендуют более 30 человек, не вызывает удивления - у россиян есть право выдвигаться, "граждане этим пользуются".
  • "Избирательная кампания: естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях".
 
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