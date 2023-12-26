Саммит в Петербурге, ответственность за фото ударов ВСУ и выборы. Темы брифинга Пескова

Программа президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ответственность за съемку последствий украинских ударов, а также активное выдвижение кандидатов на выборах главы государства стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. "Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств".

Они посетят несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся а переговоры и обед в Константиновский дворец.

"В Питере он еще по ВКС планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов".

Также запланирована рабочая встреча Путина с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Об ответственности за публикацию фото с мест ударов ВСУ

В Кремле не обсуждается введение ответственности за публикацию фото с мест ударов Вооруженных сил Украины. "У нас не ведется таких обсуждений". "Неизвестно, ведутся ли они где-то".

О трех десятках кандидатов на президентских выборах