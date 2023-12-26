Саммит в Петербурге, ответственность за фото ударов ВСУ и выборы. Темы брифинга Пескова

Программа президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ответственность за съемку последствий украинских ударов, а также активное выдвижение кандидатов на выборах главы государства стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. "Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств".
- Они посетят несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся а переговоры и обед в Константиновский дворец.
- "В Питере он еще по ВКС планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов".
- Также запланирована рабочая встреча Путина с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.
Об ответственности за публикацию фото с мест ударов ВСУ
- В Кремле не обсуждается введение ответственности за публикацию фото с мест ударов Вооруженных сил Украины. "У нас не ведется таких обсуждений". "Неизвестно, ведутся ли они где-то".
О трех десятках кандидатов на президентских выборах
- Тот факт, что на выдвижение в президенты РФ претендуют более 30 человек, не вызывает удивления - у россиян есть право выдвигаться, "граждане этим пользуются".
- "Избирательная кампания: естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях".