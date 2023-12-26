Богданов подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Политик уже участвовал в президентской гонке в 2008 году, набрав тогда 1,30% голосов избирателей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Политик Андрей Богданов подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кандидатура Богданова была выдвинута на внеочередном съезде РПСС 24 декабря. Он уже участвовал в президентской гонке в 2008 году, набрав тогда 1,30% голосов избирателей.

Партия не представлена в Госдуме, поэтому Богданову для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты на предстоящих выборах уже превысило 30 человек.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.