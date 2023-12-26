Путин побеседовал с Пашиняном во время экскурсии по Павловскому дворцу

Дворец посетили лидеры всех стран СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск".

Дворец, расположенный под Петербургом, 26 декабря посетили лидеры всех стран СНГ - они собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит. Встреча началась с культурной программы: за несколько часов главы государств увидят несколько дворцовых комплексов, расположенных в окрестностях.

Как видно на кадрах, во время экскурсии по Павловску Путин и Пашинян стоят чуть поодаль от других лидеров и оживленно разговаривают.

Как ранее отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, у президента РФ и премьера Армении не запланировано полноформатной встречи на полях саммитов ЕАЭС и СНГ, которые проводятся в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, но есть "прекрасная возможность пообщаться в кулуарах".

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX вв., является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию при вступлении Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года дворец и парк были преобразованы в государственный музей.