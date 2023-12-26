Слуцкий решил сам возглавить свой предвыборный штаб

До этого лидер ЛДПР подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого партия выдвинула в качестве кандидата на выборы президента РФ в марте 2024 года, решил сам возглавить свой предвыборный штаб.

"Штаб, конечно, я возглавлю сам. Я всегда знаковые структуры возглавляю сам, а коллеги меня поддерживают", - сказал Слуцкий на пресс-конференции, посвященной работе избирательного штаба.

19 декабря предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии. 25 декабря он подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.