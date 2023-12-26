В СФ не исключили провокаций на Балтике со стороны Латвии, Литвы и Эстонии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что у России "хватит всех сил и средств - и военных, и политических, и экономических - чтобы не допустить превращения Балтийского моря во внутреннее море НАТО"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил возможности антироссийских провокаций со стороны Латвии, Литвы и Эстонии в акватории Балтийского моря. Он подчеркнул, что страна не допустит превращения Балтики во внутреннее море НАТО.

"Я не исключаю провокаций со стороны трех этих государств Балтии [Латвия, Литва, Эстония]. Мы видим, что на этих территориях сейчас появляются во все возрастающей степени, на постоянной основе вооруженные силы и вооружения их союзников по НАТО. Я думаю, что первое направление провокационного удара будет сосредотачиваться на том, чтобы пытаться создать для России проблемы в эксплуатации акватории Балтийского моря и соответствующих проливов", - сказал сенатор на пресс-конференции.

При этом он уверен, что у России "хватит всех сил и средств - и военных, и политических, и экономических - чтобы не допустить превращения Балтийского моря во внутреннее море НАТО".

По словам Косачева, дистанцировавшись от России и вступив в Евросоюз и НАТО, страны Балтии "вне всякого сомнения остались на периферии мировой политики". Он отметил, что поддержание мифа о российской угрозе является для стран Балтии единственной возможностью напомнить о себе "и обозначить свое место чуть подальше от периферии, чуть ближе к центру принятия решений на Западе".

Косачев подчеркнул, что угрозы этой не существует. "Но миф о ней странами Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что странам Балтии больше нечего продавать своим натовским и евросоюзовским союзникам, а мифы, увы, гаснут, если их не подпитывать", - сказал политик.

Сенатор также выразил уверенность, что конфликт РФ с любым из государств НАТО был бы "в высшей степени опасным и непредсказуемым для всех участников этого конфликта". "Мы в России отчетливо это понимаем и делаем все, чтобы на эту стадию развития конфликта не выйти. Но это далеко не все понимают в НАТО, многие политики пытаются на этой мутной воде построить свои карьеры. Мы этих политиков отчетливо видим. Опасность существует, риски есть, но Россия будет делать все, чтобы эти риски минимизировать", - заключил вице-спикер СФ.