Депутаты большинством голосов избрали главой Чебоксар бывшего сити-менеджера

Денис Спирин уже заявил, что развитие города связывает с Чебоксарской агломерацией

ЧЕБОКСАРЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывшего сити-менеджера Дениса Спирина избрали главой Чебоксар, где с 2024 года будет действовать одноглавая система муниципального управления. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов Чебоксарского городского собрания, передает корреспондент ТАСС.

"Таким образом, главой Чебоксар избран Спирин Денис Владимирович", - сказал на заседании по итогам голосования председатель ЧГСД Евгений Кадышев.

На заседании Спирин представил свое видение развитие города. По его мнению, в сегодняшних границах город себя практически исчерпал. Все последующее развитие муниципалитета Спирин связывает с Чебоксарской агломерацией.

На пост градоначальника претендовали четыре человека. Помимо Спирина, подали заявления начальник управления образования администрации Чебоксар Алексей Лукшин, директор муниципального бюджетного учреждения "Управление жилищным фондом" Андрей Шестаков, замдиректора обществ "ЭДО" и "Торговый дом "Привод" Николай Голубцов. По итогам конкурса наибольшее число голосов набрали Спирин и Лукшин, чьи кандидатуры рассмотрели депутаты.

Спирин работал главой администрации Чебоксар с декабря 2021 года по 2 ноября 2023 года, затем сложил полномочия и был назначен на пост первого заместителя сити-менеджера. Одновременно в ноябре на пост председателя Чебоксарского городского собрания переизбран Евгений Кадышев, который ранее совмещал его с должностью главы города.

Решения приняли в связи с реформой системы муниципального управления, которая будет действовать с января 2024 года. Она предусматривает объединение должностей главы города и главы администрации, создание управ вместо администраций районов, введение должностей квартальных уполномоченных, а также консолидацию кадровых, финансовых и юридических служб.