Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф, где пройдет неформальный саммит

Этот саммит завершится беседой в Константиновском дворце в Стрельне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые прибыли в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите объединения, приехали в музей-заповедник "Петергоф".

Традиционный неформальный саммит лидеров СНГ во вторник начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Днем они уже побывали в музее-заповеднике "Павловск", где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и в Царском селе.

В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

Петергоф - парадная летняя резиденция российских императоров. Он задумывался и строился Петром I как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый и желанный выход к Балтийскому морю.

В настоящее время Петергоф является самым посещаемым музеем России. Сейчас музей-заповедник "Петергоф" - это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры - отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли, вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.

В состав музея-заповедника входит не только Верхний сад и Нижний парк с фонтанами и музеями на его территории, но и дворцово-парковые ансамбли Александрия и Ораниенбаум, а также Ольгин и Царицын павильоны на островах Колонистского парка и дворец Петра I в Стрельне с петровским огородом.