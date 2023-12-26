В ЦИК заявили, что документы для выдвижения на выборах уже подали восемь человек

Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что всего о намерении провести съезды партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Восемь человек, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы в ЦИК для выдвижения на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек", - сказал Булаев, уточнив, что всего ЦИК о намерении провести съезды партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека.

По его словам, "всего ЦИК о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека".

Среди тех, кто уже подал документы, - президент России Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, а также несколько кандидатов от партий, в том числе представленных в Госдуме.

Нормы закона

По закону о выборах участие в гонке могут принять самовыдвиженцы, которых поддержат группы избирателей в количестве от 500 человек, а также выдвиженцы от политических партий. В случае, если ЦИК зарегистрирует группу избирателей, самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Выдвиженцы от партий, не представленных в Госдуме, должны собрать 100 тыс. подписей, не более 2,5 тыс. в каждом регионе. Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января.

Выборы президента пройдут 15-17 марта 2024 года.