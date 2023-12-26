Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом и фальсификацией истории востребовано в СНГ

Президент РФ отметил, что в связи с этим следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая неформальную встречу лидеров стран объединения.

"Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.

По его словам, в связи с этим следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти". Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.