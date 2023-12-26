В СФ рассчитывают на визит главы парламента Турции в начале года

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что в двусторонних отношениях есть много вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Парламентарии РФ и Турции планируют обсудить вопросы активизации работы в рамках двусторонней комиссии межпарламентского сотрудничества высокого уровня в ходе планирующегося на начало 2024 года визита председателя Великого национального собрания (парламента) Турции Нумана Куртулмуша. Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Турции в России Танжу Бильгичем.

"Четыре года назад принято решение о формировании двусторонней комиссии межпарламентского сотрудничества высокого уровня, но она ни разу не собиралась. Вопросы активизации сотрудничества обсуждались на октябрьской встрече спикеров наших парламентов госпожи Матвиенко и председателя Великого национального собрания Турции Куртулмуша на полях парламентского саммита двадцатки в Нью-Дели. Знаю, что наши руководители договорилось активизировать эту работу и выйти на конкретные решения. В ходе предстоящего, мы надеемся, в начале будущего года визита господина Куртулмуша в Россию. У него есть все необходимые приглашения на этот счет", - сказал он.

Он отметил, что в двусторонних отношениях есть много вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения, иногда не удается найти согласие, но в целом в СФ удовлетворены состоянием отношений. "Думаю, главный фактор, который сближает наши страны, это то, что и одна, и другая сторона неизменно выступают с суверенных позиций и с учетом собственных национальных интересов. Это очень хорошая основа для взаимодействия и сотрудничества", - подчеркнул Косачев.

Политик также констатировал, что лидеры России и Турции регулярно встречаются, отметив, что совсем недавно "результативно прошла очередная сессия межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству". По его словам, активно развивается диалог по линии профильных министерств и ведомств. Отдельно Косачев отметил контакты по линии министерств иностранных дел "и обсуждение в рамках этих контактов многих острых ситуаций в мире", в том числе кризиса на Ближнем Востоке, в Сирии. Зампред СФ заявил, что от близости позиций России и Турции в очень большой степени зависит ход событий и урегулирование этих конфликтов.