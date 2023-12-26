Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие "Игр будущего"

Президент России отметил, что спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

"Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт", - анонсировал Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ. "Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казань", - заявил президент.

Глава российского государства подчеркнул, что спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества. Он поблагодарил белорусских коллег за успешную организации и проведение в Белоруссии Вторых игр стран Содружества. Путин также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. "Ожидаем, что на него приедут молодые люди из более чем 180 стран мира, в том числе и из стран нашего Содружества", - заключил президент.