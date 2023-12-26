В МИД РФ надеются, что референдум по конституции в Чаде поможет решить непростые задачи

В министерстве отметили, что Москва настроена на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-чадских отношений

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия выражает надежду, что состоявшийся в Чаде референдум по проекту новой конституции будет способствовать возвращению этой страны к конституционному порядку и решению непростых задач социально-экономического развития. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Российская сторона выражает надежду, что проведение референдума в Чаде будет способствовать успешному завершению переходного периода и возвращению этой страны к конституционному порядку, а также решению непростых задач ее социально-экономического развития и противодействия террористической угрозе", - отметили в российском дипведомстве.

"Национальные и международные наблюдатели отметили высокую явку на референдуме в Нджамене и других крупных городах, а также демократичный и свободный характер процесса голосования", - указали в МИД РФ.

При этом в министерстве подчеркнули, что Москва настроена на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-чадских отношений, "включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и иных областях".

О референдуме

Референдум прошел 17 декабря. По общему мнению политических наблюдателей, он является важным и решающим этапом подготовки к проведению всеобщих выборов в этой пятой по величине стране Африки, где со времени получения независимости в 1960 году главы государств приходили к власти как правило в результате военного переворота, а не выборов.

В 2021 году в перестрелке с повстанцами погиб президент Идрисс Деби Итно, и к власти пришли военные с его сыном Махаматом Идриссом Деби. На переговорах с оппозицией было решено продлить переходный период до 2024 года и назначить президентом на этот срок Махамата Идрисса Деби Итно.

Основной вопрос, вынесенный на референдум, - государственное устройство. Как отмечает панафриканский аналитический портал The Conversation Africa, 8 млн жителей Чада, обладающим правом голоса, предложили решить, будет ли это устройство унитарным, как предлагает правительство.

Нынешний проект основного закона - 11-го по счету за независимую историю Чада - закрепляет принципы унитарной формы устройства государства, восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом. Оппозиция, прежде всего движение "Преобразователи", недовольна тем, что на обсуждение не вынесен альтернативный проект с предложением федеративной формы, и призывала население бойкотировать плебисцит. Тем не менее, и представители нынешних властей, и оппозиции приняли активное участие в референдуме. Большинство наблюдателей уверены, что избиратели одобрят предложенный проект новой конституции.