Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом

Президент России отметил, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран объединения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом.

"Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.