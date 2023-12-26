Эксперты назвали консолидацию вокруг президента главным политическим итогом года

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев считает, что большинство россиян хотели, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок, и этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Консолидация вокруг национального лидера - президента России - стала главным политическим итогом уходящего года в РФ. Такое мнение высказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в ходе круглого стола ЭИСИ "Политические итоги 2023 года".

"Событие, ставшее фактором, который позволяет формировать любую политическую повестку - консолидация вокруг национального лидера. Она определила политическую повестку этого года и будет влиять в дальнейшем", - сказал Алиев.

Он считает, что большинство россиян хотели, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок, и этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. "Это тоже фактор консолидации. Этот политический факт влияет сегодня на подавляющее число политических событий и внутри страны, и на международной арене", - полагает Алиев. Он напомнил, что в течение года социологи фиксировали высокие рейтинги поддержки главы государства.

Как отметил директор по стратегическому развитию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов, с марта 2022 года по нынешний день социологи отмечают устойчивый уровень поддержки деятельности президента - 76%. "Это сила, которая поднимает рейтинги всех институтов власти, включая правительство РФ, губернаторский и депутатский корпус", - сказал Львов.

По его данным, сегодня почти 60% россиян считают, что в России есть народное единство. Если говорить о ценностях, которые определяют уровень консолидации, то в первой тройке - крепкая семья, гордость за страну и историческая память, преемственность поколений. "Важно отметить, что за этот год гордости за Россию стало больше. Позитивную динамику отмечают 60%. В целом 92% россиян считают, что гордиться за страну важно", - сказал Львов.

Как отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, главным словом уходящего года стало слово "надежда". "Настроения к концу года гораздо более позитивные, чем в начале. И точно более позитивные, чем в конце прошлого года. Сейчас слово "надежда" встречается гораздо чаще", - сказал Чеснаков.