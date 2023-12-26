Кабмин объявил благодарность послу в США за реализацию внешнеполитического курса

Анатолий Антонов занимает должность посла в Соединенных Штатах с 2017 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России объявило благодарность послу в США Анатолию Антонову за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу объявить благодарность правительства Российской Федерации чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Антонову Анатолию Ивановичу", - говорится в документе.

Антонов родился в 1955 году. С 2011 по 2016 год являлся заместителем министра обороны России, с 2016 по 2017 был заместителем министра иностранных дел. Антонов занимает должность посла в США с 2017 года. Владеет английским и бирманским языками.