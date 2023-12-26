Замглавы Росавиации Потешкина назначили замминистра транспорта

Этот пост ранее занимал Игорь Чалик

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта, говорится в распоряжении правительства РФ.

"Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта РФ, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в документе.

Потешкин в Минтрансе будет курировать вопросы госрегулирования в области авиации. Ранее этот пост занимал Игорь Чалик, который был освобожден от должности в связи с истечением действия служебного контракта.

Ранее ТАСС сообщал о том, что пост заместителя министра транспорта займет Потешкин. По данным источника ТАСС, Чалик перейдет на работу в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) в качестве исполняющего обязанности директора.