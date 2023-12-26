Песков: РФ готова помочь Армении и Азербайджану завершить работу над мирным договором

Пресс-секретарь президента России отметил, что страна не навязывает своего посредничества

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва готова оказывать помощь Баку и Еревану в завершении работы над мирным договором, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

"Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия не навязывает своего посредничества, однако понимает важность завершения работы над мирным договором. "Для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника - не только в рамках СНГ, но и в рамках наших развитых двусторонних отношений - как можно скорее заключили этот договор", - объяснил Песков и добавил, что это обеспечило бы атмосферу мира, стабильности и предсказуемости на Кавказе, что важно для Москвы.