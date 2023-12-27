Медведев поздравил лидера КНДР с наступающим Новым годом

Председатель партии "Единая Россия" пожелал народу республики мира и процветания

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отправил 25 декабря лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, поздравив с наступающим Новым годом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Примите искренние поздравления по случаю наступающего Нового года. Выражаю удовлетворение поступательным развитием отношений наших двух стран", - говорится в телеграмме.

"В 2023 году было достигнуто новое развитие и во взаимодействии между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи, которые сплотились на основе решимости установить справедливый многополярный мировой порядок, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - добавил Медведев.

"Будем продолжать тесное взаимодействие, нацеленное на укрепление сотрудничества ради благосостояния народов двух стран и на обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в послании. Зампред Совбеза РФ пожелал генеральному секретарю ТПК Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых побед, а народу КНДР - мира и процветания.