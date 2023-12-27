Посол в Ашхабаде: РФ рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Туркменией

Иван Волынкин отметил, что в России придают большое значение углублению двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

АШХАБАД, 27 декабря. /ТАСС/. Дружественное туркмено-российское сотрудничество будет и впредь укрепляться на взаимовыгодной долгосрочной основе. Об этом заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Волынкин встретил в аэропорту Ашхабада президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, вернувшегося с неформальной встречи глав СНГ, которая прошла 26 декабря в Санкт-Петербурге. Посол отметил, что участие главы государства в саммите служит свидетельством продуктивно развивающихся межгосударственных отношений, базирующихся на принципах обоюдного уважения и равенства, общности духовных и нравственных ценностей народов стран СНГ.

По словам дипломата, в России высоко ценят плодотворные отношения с Туркменией, придавая большое значение углублению двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Он также отметил наличие большого потенциала для дальнейшей интенсификации продуктивных связей по всем ключевым направлениям.