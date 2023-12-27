Эксперты СВОП и ВШЭ отметили, что РФ должна указать миру на угрозу ядерной эскалации

Обсуждение этого вопроса станет "мощным фактором сдерживания Запада", указано в докладе "Политика России в отношении мирового большинства"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия должна обратить внимание стран мирового большинства на риск ядерной эскалации из-за действий Запада по украинскому конфликту, публичное и широкое обсуждение этого вопроса станет мощным фактором сдерживания оппонентов Москвы. Об этом говорится в докладе "Политика России в отношении мирового большинства" от коллектива авторов из Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и НИУ ВШЭ. Материал представлен на пресс-конференции в ТАСС.

Доклад был подготовлен под эгидой МИД РФ, при поддержке Комитета Государственной думы РФ по международным делам и журнала "Россия в глобальной политике". Ответственным редактором выступил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Эксперты поставили задачу выработать новую стратегию взаимодействия Москвы с мировым большинством в условиях текущих взаимоотношений с западными странами.

Авторы доклада пришли к выводу, что на фоне увеличения объемов западной военной помощи Киеву, в том числе с перспективой нанесения ударов по территории РФ, Москве "целесообразно готовить правящие круги и общества стран мирового большинства к возможности дальнейшей эскалации конфликта, в том числе через политическое или даже - в крайнем случае - прямое задействование ядерного фактора". Как отмечается, само обсуждение этого вопроса станет "мощным фактором сдерживания Запада, слома его воли к агрессивному поведению".

В материале указывается, что с началом военной операции на Украине РФ стала военно-политическим стержнем мирового большинства, проводником нового миропорядка, где Запад утратит доминирующую роль.

"России следует позиционировать себя в качестве силы, которая не случайно, а в силу своей истории и культурно-цивилизационной специфики оказалась на острие борьбы с гегемонией Запада", - указали аналитики.

И в этой связи, по их словам, в развернувшемся противостоянии ставки предельно высоки не только для России, но и для большинства незападных стран, поскольку именно от исхода российской операции зависит, насколько быстро мир станет по-настоящему многополярным.

"Победа России на Украине станет импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения в перспективе миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии. Поражение, даже условное, будет означать замедление или даже частичный поворот вспять процесса эмансипации от западной гегемонии", - заключают авторы.

Они также отметили, что страны глобального Юга и Востока в массе своей "являются естественными соратниками России в деле демократизации миропорядка, устранения из мировой политической и валютно-финансовой систем неоколониальных практик, инструментов давления и шантажа".

Конфликт России и Запада продлится долго

Авторы отмечают масштабность нынешней коалиции западных стран против России и в связи с этим предупреждают, что конфликт будет долгим. По их мнению, нормализация отношений между сторонами в настоящее время невозможна и невыгодна, поскольку будет отвлекать от задачи перестройки экономики и общества РФ для жизни в остроконфликтном и нестабильном мире ближайших полутора-двух десятилетий. При этом эксперты подчеркивают, что нормализация, когда она все же состоится в будущем, должна проводиться с позиций России как одной из центральных держав мирового большинства, а ослабление роли Запада в мире прогнозируется как неуклонное и волнообразное.

"Надежды на улучшение отношений с Западом в обозримой перспективе тщетны, новые, подходящие нам связи могут быть выстроены только в результате победы России в гибридной войне (включая вооруженный конфликт на Украине), - говорится в докладе. - До тех пор отвлечение ресурсов на западное направление должно определяться исключительно требованиями противоборства с США и их союзниками".

В материале отмечается, что отношения Москвы с другими регионами мира переживают подъем, и России нужно содействовать их большей самостоятельности. В этой связи работать с мировым большинством следует, в том числе, через создание открытых ситуативных альянсов по интересам, и для этого также потребуется коренная перестройка всей дипломатической работы. Эксперты рекомендуют проявлять к каждой стране мирового большинства индивидуальный подход, необходим масштабный маневр кадровым потенциалом и материальными ресурсами.

Кроме того, подчеркивается важность укрепления аналитических центров по странам Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки, увеличения числа дипсотрудников на этом направлении.

"Необходимо позиционировать Новосибирск, Тюмень, Томск, Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Иркутск, Красноярск и Владивосток как место встречи - в формате разнообразных конференций - стран мирового большинства", - предлагается в докладе. Среди практических мер также упоминаются объединение ресурсов в медийном поле, безвизовый режим с ведущими странами мирового большинства, восстановление или установление стабильного авиасообщения с этими государствами.