Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Решение о его выдвижении приняли на съезде КПРФ 23 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента России в 2024 году.

Во время подачи документов Харитонов поинтересовался у членов ЦИК, почему его не пришла поприветствовать глава комиссии Элла Памфилова. Кандидат отметил, что они вместе стояли у истоков российского парламентаризма. Позже Памфиловой позвонил член ЦИК Евгений Колюшин и передал мобильный телефон Харитонову. Тот в разговоре договорился с ней о встрече после подачи документов.

Решение о его выдвижении было принято на съезде КПРФ 23 декабря. 20 лет назад Харитонов уже участвовал от партии в президентской кампании и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Он является депутатом Государственной думы всех восьми созывов и возглавляет в палате парламента комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В КПРФ Харитонов является членом президиума ЦК партии.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.