Захарова: Украина задумала антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

По словам официального представителя МИД РФ, Киев делает это для того, чтобы обвинить Москву в якобы использовании химического оружия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Киев задумал очередную провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы обвинить Россию в якобы использовании химического оружия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По Буче нет ничего: ни имен, ни дат рождения, ни паспортных данных, их просто нет. Их и не было, потому что это все была провокация", - отметила она.

"Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - указала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, по имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает СБУ, которая привлекла к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию "Реалаб". "Она специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноября текущего года в Германии закуплена так называемая малая партия триэтаноламина и азотсодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals. Компания американская, расположена в городе Зельце (ФРГ)", - добавила она.

При этом официальный представитель российского дипведомства отметила, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. "Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия, а именно азотистого иприта. Азотсодержащие соединения натрия высокотоксичны, а их поражающий эффект аналогичен цианиду, - продолжила Захарова. - По оценке российских специалистов, указанные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной киевскому режиму территории в полосе действия наших войск".

Украина и международная повестка дня

По словам дипломата, в условиях растущей в мире усталости от киевского режима и сокращения финансово-военной помощи Запада Киев готов пойти на любые шаги, чтобы вернуть проблематику украинского конфликта на первые позиции в международной повестке дня. "Режим [президента Украины Владимира] Зеленского продолжает рьяно выполнять установки заокеанских хозяев, вести войну до последнего украинца. Им абсолютно все равно, какие последствия наступят и после этой провокации, как им же было абсолютно все равно, какие последствия наступят после применения снарядов с обедненным ураном, которые поступали от Британии киевскому режиму. Зеленскому и всей его шайке абсолютно наплевать на последствия, с которыми столкнется его собственное население, если эта самая провокация будет исполнена", - заключила Захарова.