Захарова заявила, что протесты в Сербии организуют по "шаблонам из западных методичек"

По словам дипломата, в роли зачинщиков "по обкатанной практике выступили так называемые активисты, мобилизованные различными структурами, которые финансируются и управляются извне"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уличные протесты в Белграде реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки майданизации уличных протестов в Белграде, - сказала она. - Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом".

Дипломат отметила, что в роли зачинщиков "по обкатанной практике выступили так называемые активисты, мобилизованные различными структурами, которые финансируются и управляются извне". "Очевидно, что те, кто затеял и был вовлечен в эту постыдную антизаконную вылазку, заряжены на дестабилизацию обстановки. И здесь выборы абсолютно ни при чем. Мы это проходили на собственном опыте", - указала Захарова.

По ее словам, эти люди чинят насилие против самой Сербии, против сербского народа, против сотрудников МВД, других государственных органов, которые выполняют свой долг по защите граждан. "Цинично прикрываются борьбой за справедливость, опять говорят о правах человека, но своим поведением показывают истинные отношения к декларируемым ценностям", - добавила дипломат.