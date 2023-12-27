Захарова пожелала на Новый год украинцам "избавиться от засевших в Киеве неонацистов"

Они "в угоду своим западным хозяевам" превращают Украину в выжженное поле, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала на Новый год народу Украины "поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов".

"На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее", - сказала дипломат на брифинге.

"И пусть, несмотря на кровь, на ересь и на ложь, которую распространяет [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим, ничто не помешает людям там отметить наступающий Новый год и Рождество", - отметила Захарова.