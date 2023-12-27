Захарова: итоговая пресс-конференция Зеленского продемонстрировала усталость Запада

По словам официального представителя МИД РФ, "в западном обществе среди рядовых граждан растет нежелание подпитывать коррумпированный режим из собственного кармана"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Состоявшаяся 19 декабря пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам года продемонстрировала неуверенность Киева и усталость Запада от бесконечных политических провалов на украинском направлении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все увидели неуверенность киевского режима в собственном будущем на фоне растущей усталости Запада от их провалов, - отметила дипломат. - Попрошайничество украинских подопечных вызывает все большее раздражение как в Вашингтоне, так и в Лондоне, в Брюсселе".

Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание на то, что "в западном обществе среди рядовых граждан растет нежелание подпитывать коррумпированный режим из собственного кармана".

"Чем скорее коллективный Запад осознает, что урегулирование спровоцированного им украинского конфликта возможно только через достижение целей специальной военной операции, тем скорее наступит мир", - подчеркнула Захарова.