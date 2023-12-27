В ДНР заявили, что ВСУ после отступления из Марьинки эвакуируют архивы из Курахово

По словам советника главы республики Яна Гагина, это может говорить о том, что Вооруженные силы Украины допускают возможность сдачи населенного пункта

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Марьинку, отступили в соседнее Курахово, откуда уже эвакуируют государственные службы и архивы. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Следующий крупный населенный пункт - это Курахово, если следовать по дороге от Марьинки, туда противник и отступил в основном. Важно отметить, что противник сейчас из Курахова начинает эвакуировать государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств. Это может говорить о том, что противник допускает возможность сдачи Курахова. То есть сейчас это не просто отступление, а отступление, похожее на бегство", - сказал Гагин в эфире Первого канала.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 декабря. Как отметил министр, российским войскам удалось взломать мощный укрепрайон, в который входил каждый из 3 тыс. домов города. Глава государства на встрече подчеркнул, что взятие Марьинки открывает российским военным широкий оперативный простор.