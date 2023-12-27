Умер первый глава администрации Кировской области

Василию Десятникову был 81 год

ТАСС, 27 декабря. Бывший председатель комитета Совета Федерации по международным делам, первый глава администрации Кировской области Василий Десятников умер на 82-м году жизни, сообщил губернатор Александр Соколов в Telegram-канале.

"Сегодня на 82 году жизни скончался Василий Десятников. Василий Алексеевич был первым главой Кировской области в новейшей истории страны. Он руководил Кировской областью с 1991 по 1996 годы, это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен. Соболезную родным и близким Василия Алексеевича", - написал Соколов.

Десятников родился 14 января 1942 года в селе Березовка Пензенской области, окончил инженерно-строительный институт, высшую партийную школу. В 1985 году был направлен в Кировскую область. С 1987 по 1991 годы работал председателем исполкома Кировского областного Совета народных депутатов, с 1991 по 1996 год - главой администрации Кировской области. Входил в Совет Федерации, являлся председателем Комитета по международным делам.

"В. А. Десятников руководил регионом в непростое для страны время: была высокая безработица, многомесячные задержки заработной платы, социальных выплат, пенсий. Тем не менее, и в то время в Кировской области строились дороги, велась газификация, решались проблемы ЖКХ. Сегодня его нередко называют первым губернатором Кировской области, хотя официально на этой должности он не находился", - сообщили в правительстве региона.