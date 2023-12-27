Захарова заявила, что маховик эскалации вокруг Газы не сбавляет обороты

Официальный представитель МИД РФ отметила, что гибнут ни в чем не повинные мирные люди

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Градус эскалации в палестино-израильском конфликте не снижается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению отмечаем, что маховик вооруженной эскалации палестино-израильского конфликта не сбавляет обороты, гибнут ни в чем не повинные мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание, что Россия неизменно выступает за немедленное повсеместное прекращение огня в секторе Газа и 12 декабря проголосовала за соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, однако включить аналогичную формулировку в резолюцию Совета Безопасности ООН "не удалось из-за позиции США". "Параллельно мы стараемся максимально обеспечить положение жителей сектора Газа с учетом их потребностей. Я имею в виду облегчение их страданий. Мы направляем через Египет порядка 390 тонн гуманитарных грузов", - отметила она.

По словам дипломата, подчинение внешнеполитического курса такой страны, как США, интересам военных компаний ведет к дестабилизации и накоплению конфликтного потенциала в различных регионах планеты. "При выстраивании географии экспорта вооружения и усилении своего военного присутствия США намеренно игнорируют доказанную временем аксиому о том, что кризисы на Ближнем Востоке не имеют силового решения. <...> Происходящее еще раз свидетельствует о глубокой милитаризации внешней политики США и их союзников", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.